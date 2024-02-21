Наталия Гулькина пренебрежительно отозвалась о Маргарите Суханкиной: неизвестно, как сложилась бы её судьба

Солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина уверена, что Маргарита Суханкину узнали благодаря ей.
Гулькина считает, что Суханкина не смогла бы стать известной без её помощи.
"Если бы не мой звонок, я думаю, широкая публика так и не узнала бы Маргариту в лицо, так сложились обстоятельства. Нравится это кому-то или не нравится, но это факт", — сказала певица на YouTube-канале "PROжизнь".
Она отметила, что судьба Суханкиной сложилась бы по-другому, если бы не её идея объединиться.
При этом Гулькина отметила, что не держит зла на свою коллегу и обязательно бы поздоровалась с ней при встрече.
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