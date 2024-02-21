Наталия Гулькина пренебрежительно отозвалась о Маргарите Суханкиной: неизвестно, как сложилась бы её судьба

Гулькина заявила, что Суханкина получила известность благодаря ей

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солистка группы "Мираж" Наталья Гулькина уверена, что Маргарита Суханкину узнали благодаря ей.

Фото: ВК-аккаунт Гулькиной

Гулькина считает, что Суханкина не смогла бы стать известной без её помощи.

"Если бы не мой звонок, я думаю, широкая публика так и не узнала бы Маргариту в лицо, так сложились обстоятельства. Нравится это кому-то или не нравится, но это факт", — сказала певица на YouTube-канале "PROжизнь".

Она отметила, что судьба Суханкиной сложилась бы по-другому, если бы не её идея объединиться.

При этом Гулькина отметила, что не держит зла на свою коллегу и обязательно бы поздоровалась с ней при встрече.