Станислав Садальский назвал Ростов-на-Дону воровским городом: пристанище уголовников

Станислав Садальский назвал два города, которые прославились своим воровским прошлым.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" приехал на гастроли в город Ростов-на-Дону.
Он отметил, что ранее в Ростове процветала преступность.
"Два города славились по всей России огромным количеством совершенных краж и были лакомым место для пристанища уголовников всех мастей, любивших тепло, женщин, рестораны и богатых людей", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Артист напомнил, что не зря двум городам дали смежные названия — "Ростов-папа" и "Одесса-мама".
Ранее Садальский рассказал, что его обозвал зритель на концерте в Майкопе.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.