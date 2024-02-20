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Станислав Садальский назвал Ростов-на-Дону воровским городом: пристанище уголовников

Садальский высказался о криминальной истории города Ростова

0:44
Шоу-бизнес

Станислав Садальский назвал два города, которые прославились своим воровским прошлым.

Садальский высказался о криминальной истории города Ростова
Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" приехал на гастроли в город Ростов-на-Дону.

Он отметил, что ранее в Ростове процветала преступность.

"Два города славились по всей России огромным количеством совершенных краж и были лакомым место для пристанища уголовников всех мастей, любивших тепло, женщин, рестораны и богатых людей", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Артист напомнил, что не зря двум городам дали смежные названия — "Ростов-папа" и "Одесса-мама".

Ранее Садальский рассказал, что его обозвал зритель на концерте в Майкопе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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