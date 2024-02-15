Садальский рассказал, что в Майкопе его обозвал зритель

Садальский рассказал об инциденте на своём концерте в Майкопе

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Станислав Садальский рассказал, что на спектакле в Майкопе один из зрителей его обозвал.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что на выступлении в Республике Адыгея вспомнили одно из его прозвищ из фильма.

"Сейчас уже по фигу, как хотите, так и зовите. Вчера в Майкопе парень крикнул вручая цветы — "Чунча- Баранча", так меня называли в "Белых росах", — написал заслуженный артист РСФСР в Telegram-канале.

Садалский отметил, что чаще зрители называют его "кирпичом", а в студенческие годы к нему приклеивались клички Сандаль и Сюся.

Ранее Садальский рассказал, что его и коллег по спектаклю высадили из самолёта, направляющегося в Минеральные Воды.