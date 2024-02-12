Садальский рассказал о ЧП в самолёте, на котором он летел в Минеральные воды

Садальского и его коллег высадили из самолёта, летевшего в Минеральные воды

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Станислав Садальский рассказал о поломке в самолёте, на котором он собирался лететь на гастроли в Минеральные воды.

Фото: Телеграм-канал Стаса Садальского

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал о ЧП в самолёте. Его и коллег артиста "попросили на выход" из самолёта из-за поломки воздушного судна.

"Когда вы летите, самолёту всё равно, кто вы. Неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёра обрадовало то, что поломку обнаружили на земле.

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