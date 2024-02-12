Садальский рассказал о ЧП в самолёте, на котором он летел в Минеральные воды

Актёр Станислав Садальский рассказал о поломке в самолёте, на котором он собирался лететь на гастроли в Минеральные воды.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал о ЧП в самолёте. Его и коллег артиста "попросили на выход" из самолёта из-за поломки воздушного судна.
"Когда вы летите, самолёту всё равно, кто вы. Неважно, сколько денег вы зарабатываете или не зарабатываете", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёра обрадовало то, что поломку обнаружили на земле.
Ранее Садальский рассказал историю о Никите Михалкове и медведе.
Герань - это красивое и популярное растение, которое может украсить любой сад или дом. Однако, не всегда она радует нас своими яркими цветами. Иногда герань может отказываться цвести, что может вызывать разочарование у садоводов. Но не стоит отчаиваться, ведь существуют способы, которые помогут заставить герань цвести.