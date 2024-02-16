Андрею Малахову предъявили иск на 69 миллионов рублей

Сын экс-чиновницы администрации Лужкова требует взыскать 69 миллионов рублей с Андрея Малахова

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сын бывшей сослуживицы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова обратился в суд с требованием опровержения недостоверных сведений и возмещения морального вреда. Он считает, что его оклеветали и оскорбили во время программы "Прямой эфир", где утверждалось, будто он "разводил" на квартиры одиноких состоятельных женщин, вступая с ними в романтические отношения.

Фото: mpsh.ru

В выпуске программы рассказали, как Алексей Коржнев, сын влиятельной чиновницы при Лужкове втирался в доверие к одиноким москвичкам и уговаривал их переписывать на него дорогое столичное жилье. Упоминался эпизод о любовной связи с дочерью живописца Бориса Щербакова в наследство от которой ему осталась не только квартира, но и целое собрание дорогих полотен.

Алексей утверждает, что все это клевета. Его возлюбленная Галина прижизненно составила на него договор дарения квартиры и отцовских картин, потому что считала его другом семьи. По словам мужчины, он может подтвердить это документами.

Коржнев обратился в суд с иском о возмещении морального вреда и опровержении ложных сведений, которые были распространены в эфире передачи. Он требует от Андрея Малахова, Шахназарова, продюсера программы Исаевой и еще 11 сотрудников телеканала возмещения морального вреда на сумму 68 млн 874 тысяч 300 рублей.