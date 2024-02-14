Регина Тодоренко высказалась о новом проекте ТНТ "Фабрика звёзд", который она будет вести.
Тодоренко заверила, что хорошо "чувствует" конкурсантов "Новой Фабрики звёзд", так как сама прошла свой путь к славе.
"И не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому, когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я очень сильно обрадовалась!" — выразила свои эмоции Регина.
Ранее супруг Тодоренко певец Влад Топалов показал настоящие "мужские" развлечения с сыном Михаилом.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.