Стало известно имя ведущей "Новой Фабрики звёзд" на ТНТ

Вести "Новую Фабрику звезд" пригласили Регину Тодоренко

0:33 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Регина Тодоренко высказалась о новом проекте ТНТ "Фабрика звёзд", который она будет вести.

Фото: ВК-аккаунт Тодоренко

Тодоренко заверила, что хорошо "чувствует" конкурсантов "Новой Фабрики звёзд", так как сама прошла свой путь к славе.

"И не скрою, что я мечтала быть ведущей этого проекта! Поэтому, когда мне пришло приглашение от канала ТНТ на эту роль, я очень сильно обрадовалась!" — выразила свои эмоции Регина.

Ранее супруг Тодоренко певец Влад Топалов показал настоящие "мужские" развлечения с сыном Михаилом.