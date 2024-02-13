Лицо порноактрисы Саши Грей убрали с арт-объекта в Челябинской области

Снегурочку с лицом Саши Грей перерисовали после скандала в Челябинской области

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Челябинской области изменили лицо Снегурочки, так как в ней жители региона узнали порноактрису Сашу Грей.

Фото: ВК-аккаунт Саши Грей

Жителей Челябинской области возмутило то, что нарисованная Снегурочка в селе Агаповка похожа на актрису фильмов для взрослых Сашу Грей.

После скандала лицо девушки в кокошнике заменили на более пристойное.

В администрации Агаповского района заверили, что ошибку быстро исправили.

"Уже переделали, поменяли. Это чья-то ошибка, уже всё исправили. Просто раздули СМИ с этого инцидента. Чуть меньше недели провисело", — цитирует слова представителей администрации издание "Подъём".