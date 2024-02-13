Лицо порноактрисы Саши Грей убрали с арт-объекта в Челябинской области

В Челябинской области изменили лицо Снегурочки, так как в ней жители региона узнали порноактрису Сашу Грей.
Жителей Челябинской области возмутило то, что нарисованная Снегурочка в селе Агаповка похожа на актрису фильмов для взрослых Сашу Грей.
После скандала лицо девушки в кокошнике заменили на более пристойное.
В администрации Агаповского района заверили, что ошибку быстро исправили.
"Уже переделали, поменяли. Это чья-то ошибка, уже всё исправили. Просто раздули СМИ с этого инцидента. Чуть меньше недели провисело", — цитирует слова представителей администрации издание "Подъём".
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