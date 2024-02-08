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Тело музыканта группы "Машина времени" нашли в его квартире в Москве

Умер соратник Андрея Макаревича* по группе "Машина времени"

0:31
Шоу-бизнес

Скончался один из основателей группы "Машина Времени" Юрий Борзов.

Умер соратник Андрея Макаревича* по группе "Машина времени"
Фото: dan-news.info

На 71-м году жизни ушёл из жизни один из лидеров музыкального рок-коллектива "Машина времени" Юрий Борзов, соратник Андрея Макаревича*. Он был барабанщикам в группе. Именно он придумал название коллективу — "Машина времени".

Тело барабанщика обнаружили в его квартире в Москве. Предположительно, музыкант скончался от сердечного приступа.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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