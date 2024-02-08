Тело музыканта группы "Машина времени" нашли в его квартире в Москве

Умер соратник Андрея Макаревича* по группе "Машина времени"

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скончался один из основателей группы "Машина Времени" Юрий Борзов.

Фото: dan-news.info

На 71-м году жизни ушёл из жизни один из лидеров музыкального рок-коллектива "Машина времени" Юрий Борзов, соратник Андрея Макаревича*. Он был барабанщикам в группе. Именно он придумал название коллективу — "Машина времени".

Тело барабанщика обнаружили в его квартире в Москве. Предположительно, музыкант скончался от сердечного приступа.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом