Скончался один из основателей группы "Машина Времени" Юрий Борзов.
На 71-м году жизни ушёл из жизни один из лидеров музыкального рок-коллектива "Машина времени" Юрий Борзов, соратник Андрея Макаревича*. Он был барабанщикам в группе. Именно он придумал название коллективу — "Машина времени".
Тело барабанщика обнаружили в его квартире в Москве. Предположительно, музыкант скончался от сердечного приступа.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.