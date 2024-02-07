Стало известно, кто заменит Милоша Биковича в сериале "Белый лотос"

Сербскому актёру Милошу Биковичу нашли замену в сериале "Белый лотос".
Актёра, которого российские зрители знают по главной роли в фильме "Холоп", Милоша Биковича в проекте НБО "Белый лотос" заменит актёр из Болгарии Джулиан Костов.
Болгарский актёр прославился благодаря роли Фёдора Каминского в сериале Netflix "Тень и кость". Он также играл Владимира Макарова в видеоигре Call of Duty: Modern Warfare III.
Ранее Милош Бикович объяснил, почему ему пришлось покинуть проект НБО.
Жимолость будет обильно плодоносить, если правильно за ней ухаживать.