Стало известно, кто заменит Милоша Биковича в сериале "Белый лотос"

Милоша Биковича в сериале "Белый лотос" заменит актёр из Болгарии

0:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сербскому актёру Милошу Биковичу нашли замену в сериале "Белый лотос".

Фото: ВК-аккаунт Милоша Биковича

Актёра, которого российские зрители знают по главной роли в фильме "Холоп", Милоша Биковича в проекте НБО "Белый лотос" заменит актёр из Болгарии Джулиан Костов.

Болгарский актёр прославился благодаря роли Фёдора Каминского в сериале Netflix "Тень и кость". Он также играл Владимира Макарова в видеоигре Call of Duty: Modern Warfare III.

Ранее Милош Бикович объяснил, почему ему пришлось покинуть проект НБО.