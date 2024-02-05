У Кристины Орбайкайте один за другим отменяют концерты в России

Организатор концертов Кристины Орбакайте Сергей Зайцев назвал подстрекательством запрет на выступления певицы в России.
Зайцев уверен, что отмена концертов Орбакайте в РФ нарушает права зрителей. Он напомнил, что Кристина выступала на новогодних огоньках и на "Песне года". Организатор отметил, что возмущаются небольшое число человек, в то время как выступления певицы посещают тысячи человек.
У Орбакайте остался лишь один концерт — в Санкт-Петербурге. Он должен состояться 3 марта.
Гастрольный тур артистки, проживающей с мужем и детьми в США, по Сибири отменён. В Министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии рассказали, что решение об отмене концертов Орбакайте было принято "с учётом мнения граждан и общественных организаций региона".
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.