У Кристины Орбайкайте один за другим отменяют концерты в России

Организатор концертов Орбакайте возмущён запретом выступлений певицы в России

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Организатор концертов Кристины Орбакайте Сергей Зайцев назвал подстрекательством запрет на выступления певицы в России.

Фото: ВК-аккаунт Кристины Орбакайте

Зайцев уверен, что отмена концертов Орбакайте в РФ нарушает права зрителей. Он напомнил, что Кристина выступала на новогодних огоньках и на "Песне года". Организатор отметил, что возмущаются небольшое число человек, в то время как выступления певицы посещают тысячи человек.

У Орбакайте остался лишь один концерт — в Санкт-Петербурге. Он должен состояться 3 марта.

Гастрольный тур артистки, проживающей с мужем и детьми в США, по Сибири отменён. В Министерстве спорта и молодёжной политики Бурятии рассказали, что решение об отмене концертов Орбакайте было принято "с учётом мнения граждан и общественных организаций региона".