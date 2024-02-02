Максима Галкина* восхитила природа Австралии

Максим Галкин* показал волшебную природу Австралии

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* прошёлся по парку Сиднея в утренний час. Шоумен восхитился природой Австралийского континента.

Фото: Инстаграм Галкина

Шоумен снял видео, на котором он, щурясь от утренних лучей солнца", шагает по парку Сиднея.

"Живность, красота и очень зельнь сочная в это время года", — сказал Максим, наслаждаясь природой Австралии.

Он показал величественный фонтан парка и многоэтажные строения вдалеке. Особенно юмориста восхитили фикусы, которые он назвал "нереальными".

"Как и у нас в Израиле, но здесь они ещё больше", — объяснил супруг Аллы Пугачёвой.

Ранее Максим Галкин объяснил, что прилетел в Австралию, чтобы провести свои концерты после того как ему был запрещен выход на сцену на Бали.



* признан Минюстом РФ иностранным агентом.