Максим Галкин* прошёлся по парку Сиднея в утренний час. Шоумен восхитился природой Австралийского континента.
Шоумен снял видео, на котором он, щурясь от утренних лучей солнца", шагает по парку Сиднея.
"Живность, красота и очень зельнь сочная в это время года", — сказал Максим, наслаждаясь природой Австралии.
Он показал величественный фонтан парка и многоэтажные строения вдалеке. Особенно юмориста восхитили фикусы, которые он назвал "нереальными".
"Как и у нас в Израиле, но здесь они ещё больше", — объяснил супруг Аллы Пугачёвой.
Ранее Максим Галкин объяснил, что прилетел в Австралию, чтобы провести свои концерты после того как ему был запрещен выход на сцену на Бали.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
Маринование репчатого лука — это не только привычное дело для шашлыков и барбекю, но и отличный способ придать интересный вкус салатам, селедке и разнообразным блюдам.