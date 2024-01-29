Галкин рассказал, зачем улетел в Австралию

Галкин* признал, что улетел в Австралию после скандала на острове Бали

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юморист Максим Галкин* сообщил, что прибыл в Австралию с намерением провести свои концерты после того как ему был запрещен выход на сцену на Бали.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

"Я уже в Австралии, в Брисбене. Завтра, 30 января, здесь пройдет мой концерт с новой сольной программой. Приглашаю всех, буду рад видеть вас, мои дорогие австралийские зрители", — поделился комик.

В своих социальных сетях Галкин* предоставил своим подписчикам возможность высказаться по этому поводу. Поклонники разделились на два лагеря: одни выразили свою поддержку звезде, в то время как другие напомнили ему о возможных трудностях.

Один из пользователей отметил, что Галкин* планирует выступить в Эстонии в ближайшее время, однако продажи билетов идут медленно.

"Кочевая жизнь не придаст вам блеска, Максим! Зачем вы оставили свой прекрасный замок, отрывая детей от элитной школы и друзей, а также Аллу от уютной и беззаботной жизни? Ох, Максим, что вы наделали!" — отмечено в одном из комментариев.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.