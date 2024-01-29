Козырев* заявил, что к группе "Би-2" подсаживают русскоговорящих провокаторов

Продюсер Михаил Козырев* рассказал о тяжёлых условиях, в которых содержатся арестованные участники группы "Би-2" в Таиланде.
Козырев* объяснил, что музыкантов "Би-2", которым грозит депортация с Таиланда, отправили в Бангкок.
По словам Козырева, артистов заперли в камере без крыши при 40 градусах жары. Они находятся без связи.
Он отметил, что к музыкантам подсаживают "русскоговорящих провокаторов", которые советуют им дать взятку, чтобы получить освобождение из-под стражи.
Ранее сообщалось что участников "Би-2" могут задержать после того, как их депортируют в Россию.
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.