Участников "Би-2" требуют задержать по прилёте в Россию

По информации от "Ветеранов России", участников группы "Би-2" могут задержать по прилету в Россию и возбудить уголовное дело за поддержку терроризма.
Пять участников, кроме фронтменов, вернутся в Россию, где общественные организации намерены обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье 205.1 "Содействие террористической деятельности".
Фронтмен "Би-2" Лёва* (Егор Бортник) вынужден вернуться в Израиль, также обвиняется в поддержке ВСУ и регулярно заявлял о своей поддержке Украины в социальных сетях.
*признан иностранным агентом
Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что бронетехника будет использоваться для защиты границы от нелегальной иммиграции.