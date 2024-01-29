Участников "Би-2" требуют задержать по прилёте в Россию

Участников группы "Би-2" могут депортировать из Таиланда по обвинению в поддержке терроризма

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

По информации от "Ветеранов России", участников группы "Би-2" могут задержать по прилету в Россию и возбудить уголовное дело за поддержку терроризма.

Фото: Wikipedia by Reactor691 is licensed under CC BY-SA 4.0

Пять участников, кроме фронтменов, вернутся в Россию, где общественные организации намерены обратиться в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по статье 205.1 "Содействие террористической деятельности".

Фронтмен "Би-2" Лёва* (Егор Бортник) вынужден вернуться в Израиль, также обвиняется в поддержке ВСУ и регулярно заявлял о своей поддержке Украины в социальных сетях.

*признан иностранным агентом