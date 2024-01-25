За рубежом развелась звёздная пара российских иноагентов — Лазарева* и Шац**

Телеведущая Татьяна Лазарева* радостно сообщила, что развелась с Михаилом Шацем**.
Татьяна разместила в запрещённой социальной сети "прощальный" снимок обручальных колец и рассказала, что развелась с Михаилом спустя 6 лет после расставания.
Лазарева объяснила, что они стали слишком разными, поэтому сохранять брак не имело смысла.
"Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!" — иронично подписала фото Лазарева.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
В США крайне раздражены тем, что западные компании отправляют свои суда вокруг Африки, а Россия и Китай пользуются свободой передвижения в Красном море.