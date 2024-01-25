За рубежом развелась звёздная пара российских иноагентов — Лазарева* и Шац**

Иноагенты Татьяна Лазарева* и Михаил Шац** развелись за рубежом

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Татьяна Лазарева* радостно сообщила, что развелась с Михаилом Шацем**.

Фото: Инстаграм Лазаревой

Татьяна разместила в запрещённой социальной сети "прощальный" снимок обручальных колец и рассказала, что развелась с Михаилом спустя 6 лет после расставания.

Лазарева объяснила, что они стали слишком разными, поэтому сохранять брак не имело смысла.

"Теперь вы все свидетели первого в истории России развода иноагентов!" — иронично подписала фото Лазарева.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом