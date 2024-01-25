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Рэпер Баста из-за неподъёмных выплат перевёл свой Ростовский ФК СКА в "медиафутбол"

Рэпер Баста пожаловался на неподъёмные финансовые требования к футбольным клубам

1:08
Шоу-бизнес

Вледелец Ростовского футбольного клуба СКА рэпер Баста заявил об отказе ФК от профессионального статуса и переходе в "медиафутбол".

Рэпер Баста пожаловался на неподъёмные финансовые требования к футбольным клубам
Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Певец Василий Вакуленко (рэпер Баста) пожаловался на возросшие финансовые требования к клубам второго дивизиона (где играл СКА). Он назвал выплаты неподъёмными и отметил, что из-за этого команды лишаются профессиональной лицензии.

Баста приобрёл Ростовский СКА в 2019 году. Он ежегодно вкладывал в команду около 15 миллионов рублей.

Ростовский СКА имеет богатую историю и существует с 1937 года, в 1966 команда стала серебрянными призёрами чемпионата Советского Союза, а в 1981 ФК завоевал кубок страны.

Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", это первый случай в отечественном футболе, когда профессиональный клуб переходит в "медиалигу", где играют обычно медийные персоны (блогеры, артисты и другое селебрити).

Ранее Баста рассказал, что его обстреляли во Владивостоке.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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