Рэпер Баста из-за неподъёмных выплат перевёл свой Ростовский ФК СКА в "медиафутбол"

Вледелец Ростовского футбольного клуба СКА рэпер Баста заявил об отказе ФК от профессионального статуса и переходе в "медиафутбол".
Певец Василий Вакуленко (рэпер Баста) пожаловался на возросшие финансовые требования к клубам второго дивизиона (где играл СКА). Он назвал выплаты неподъёмными и отметил, что из-за этого команды лишаются профессиональной лицензии.
Баста приобрёл Ростовский СКА в 2019 году. Он ежегодно вкладывал в команду около 15 миллионов рублей.
Ростовский СКА имеет богатую историю и существует с 1937 года, в 1966 команда стала серебрянными призёрами чемпионата Советского Союза, а в 1981 ФК завоевал кубок страны.
Как сообщает Telegram-канал "Осторожно, новости", это первый случай в отечественном футболе, когда профессиональный клуб переходит в "медиалигу", где играют обычно медийные персоны (блогеры, артисты и другое селебрити).
Ранее Баста рассказал, что его обстреляли во Владивостоке.
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