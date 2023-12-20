Баста сообщил, что в него стреляли после концерта во Владивостоке

1:07 Your browser does not support the audio element. Общество

На шоу "Вопрос ребром" популярный рэп- исполнитель и шоумен Василий Вакуленко, более известный под псевдонимом Баста заявил, что его обстреляли во Владивостоке.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

По заверению исполнителя, покушение произошло после его концерта.

"Мы были во Владивостоке, на концерте. Выходим из клуба, садимся в машину, и слышу такой два выстрела, пролетает пуля. Разбивает лобовое стекло…", — сообщил Баста.

Как отметил исполнитель, стрелявшим оказался один из зрителей, которого с оружием не пропустили в ночной клуб на концерт и он затаил обиду.

При этом, Баста не назвал ни время, когда произошла стрельба, ни название клуба, где произошло ЧП.

Как сообщила 20 декабря "Российская газета", в соцсетях Владивостока активно обсуждают заявление Василия Вакуленко. Большинство комментаторов не верят, что такое было вообще, называя рэпера "сказочником".

Реакции правоохранительных органов Приморья на громкое заявление Басты пока не последовало.

Баста "Сансара"