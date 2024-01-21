Иосиф Пригожин высказал свою поддержку Анне Асти

Иосиф Пригожин высказал свое мнение относительно ситуации с Анной Асти, которая стала участницей скандальной вечеринки Ивлеевой.
В результате возмущения общественности и интереса со стороны правоохранительных органов, гастрольный тур певицы был отложен. Кроме того, ее исключили из новогодних программ на федеральных каналах. Пригожин считает, что отношение к Анне было несправедливым.
По его словам, она выступала на коммерческом мероприятии, просто выполняя свои профессиональные обязанности за гонорар. В его взгляде, ей не стоило предвидеть характер событий, и он утверждает, что она не совершила ничего недостойного. Пригожин подчеркнул, что Анна не виновна в произошедшем и что нет смысла преследовать ее в стране.
Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.