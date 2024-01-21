Волочкова объяснила, почему хочет забыть о Джигурде

Волочкова призналась, что хочет забыть о существовании Джигурды

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Танцовщица Анастасия Волочкова не посчитала пригласить своего теперь уже бывшего друга Никиту Джигурду на празднование своего 48-го дня рождения, посчитав поведение актёра по отношению к ней недостойным.

Фото: Wikipedia by Alexey Nikishin is licensed under GFDL

Волочкова объяснила, что Джигурда не был приглашён на её праздник из-за "неприятных моментов и пошлого эпатажа".

"Я не посчитала нужным после всего того эпатажа и моментов неприятных приглашать такого человека. Я знала, что он всегда эпатаж устраивает и всегда какой-то пошлый. Это всегда хайп, который я ненавижу", — сказала Волочкова, которую цитирует Telegram-канал "Звездач".

Балерина призналась, что мечтает забыть о существовании Джигурды и всей его семьи из-за того, что ей пришлось "расхлёбывать" по его вине.

Поводом для размолвки между звёздами послужило попавшее в сеть домашнее видео, на котором запечатлены интимные танцы знаменитостей.