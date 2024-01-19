Волочкова поделилась информацией о своем восстановлении после инцидента с утечкой домашнего видео

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о своем процессе восстановления после скандала с утечкой домашнего видео, на котором она танцует откровенно с актером Никитой Джигурдой.
Артистка, цитируемая каналом "Пятый", подчеркнула, что она не обращается к психологу, предпочитая использовать для восстановления домашние методы.
В частности, Волочкова уточнила, что ей доступны русская баня, ледяная купель, веники и массаж, которые помогают ей в этом процессе.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.