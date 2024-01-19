Андрей Разин заявил, что его проклятия против Лолиты и других звёзд сработали

Андрей Разин заявил, что это он проклял звёзд: "Лолита пострадала, Лера Кудрявцева пострадала"

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что неприятности у российских звёзд начались, потому что он их проклял.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Разин уверен, что его проклятия, которые он адресовал Лолите Милявской и другим звёздам, сработали.

"Лолита пострадала, Лера Кудрявцева пострадала", — заявил Разин в социальных сетях.

Продюсер считает, что его проклятие продолжает действовать и будет поражать тех артистов, которые участвуют в мероприятиях, посвящённых памяти Юрия Шатунова.

Он отметил, что призывал актёра Анатолия Руденко не участвовать в мероприятиях, которые организует Андрей Малахов в память о солисте группы Ласковый май. Он отметил, что Руденко не послушал его увещеваний, и поэтому его задержали с наркотиками.

Лолита поплатилась отменой концертов, а Лера Кудрявцева развелась с мужем после 10 лет брака.

Ранее продюсер Разин предрёк тяжёлую судьбу артистам, участвующим в концерте памяти Шатунова.