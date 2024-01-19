Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил, что неприятности у российских звёзд начались, потому что он их проклял.
Разин уверен, что его проклятия, которые он адресовал Лолите Милявской и другим звёздам, сработали.
"Лолита пострадала, Лера Кудрявцева пострадала", — заявил Разин в социальных сетях.
Продюсер считает, что его проклятие продолжает действовать и будет поражать тех артистов, которые участвуют в мероприятиях, посвящённых памяти Юрия Шатунова.
Он отметил, что призывал актёра Анатолия Руденко не участвовать в мероприятиях, которые организует Андрей Малахов в память о солисте группы Ласковый май. Он отметил, что Руденко не послушал его увещеваний, и поэтому его задержали с наркотиками.
Лолита поплатилась отменой концертов, а Лера Кудрявцева развелась с мужем после 10 лет брака.
Ранее продюсер Разин предрёк тяжёлую судьбу артистам, участвующим в концерте памяти Шатунова.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.