Кристина Асмус рассекретила пол новорожденного ребенка Милоша Биковича

Актриса Кристина Асмус рассекретила, что у актера Милоша Биковича родился сын

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

В этот год день рождения звезды сериала "Отель Элеон" Милоша Биковича прошел без традиционного поздравительного поста от коллеги и подруги Кристины Асмус в запрещенной соцсети. Тем не менее, учитывая, как весело актер отметил свои 36 лет и стал отцом, вероятно, он и не обратил внимание на отсутствие поздравления. Накануне актриса решила компенсировать это и трогательно обратилась к Милошу в своем блоге.

Фото: Личный аккаунт Милоша Биковича в Instagram by Милош Бикович с девушкой

Помимо теплых слов о порядочности коллеги из фильма "Хочу замуж", выделяя его среди множества "сходящих с ума" людей, Кристина Асмус также подчеркнула, что Бикович впервые стал отцом, раскрыв пол родившегося малыша от модели Иваны Малич, у пары родился — сын.

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