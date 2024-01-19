Кристина Асмус рассекретила пол новорожденного ребенка Милоша Биковича

В этот год день рождения звезды сериала "Отель Элеон" Милоша Биковича прошел без традиционного поздравительного поста от коллеги и подруги Кристины Асмус в запрещенной соцсети. Тем не менее, учитывая, как весело актер отметил свои 36 лет и стал отцом, вероятно, он и не обратил внимание на отсутствие поздравления. Накануне актриса решила компенсировать это и трогательно обратилась к Милошу в своем блоге.
Помимо теплых слов о порядочности коллеги из фильма "Хочу замуж", выделяя его среди множества "сходящих с ума" людей, Кристина Асмус также подчеркнула, что Бикович впервые стал отцом, раскрыв пол родившегося малыша от модели Иваны Малич, у пары родился — сын.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.