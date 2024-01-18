Лидер группы "Звери" выступил в Горловке в ДНР, где прошло его детство

Солист группы "Звери" Роман Билык повторно дал концерт в Донбассе.
Фронтмен группы "Звери", который раньше отказывался выступать даже в Крыму по идеологическим соображениям, снова приехал в ДНР и выступил перед местными жителями со своими хитами.
Билык рассказал, что его бабушка и дедушка жили в Горловке. Он вспомнил о вишне в саду у родственников, где прошло его детство.
Ранее сообщалось, что летом прошлого года выступивший против СВО солист группы "Звери" дал концерт на Украине.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.