Лидер группы "Звери" выступил в Горловке в ДНР, где прошло его детство

Солист группы "Звери" Роман Билык вновь приехал в ДНР с концертом

0:31 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Звери" Роман Билык повторно дал концерт в Донбассе.

Фото: ВК-аккаунт Романа Билыка

Фронтмен группы "Звери", который раньше отказывался выступать даже в Крыму по идеологическим соображениям, снова приехал в ДНР и выступил перед местными жителями со своими хитами.

Билык рассказал, что его бабушка и дедушка жили в Горловке. Он вспомнил о вишне в саду у родственников, где прошло его детство.

Ранее сообщалось, что летом прошлого года выступивший против СВО солист группы "Звери" дал концерт на Украине.