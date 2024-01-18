Девушка Тимати отреагировала на оскорбления Волочковой

Девушка Тимати ответила на нападки Волочковой

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова, которую раскритиковала Анастасия Волочкова, посоветовала балерине заняться чем-то полезным.

Фото: Инстаграм Ивановой

Девушка Тимати ответила на нападки Волочковой. Экс-прима Большого театра показала откровенное фото Ивановой. Волочкова назвала девушку рэпера ноунеймом и позорищем.

Иванова рекомендовала балерине перестать позориться на всю страну.

"Она, со своими данными, в своём-то возрасте, могла бы чем-то полезным заняться, например детей учить или помогать девушкам обрести красивую осанку", — выразила своё мнение возлюбленная Тимати.

Ранее Волочкова рассказала, как её мама и дочь отнеслись к публикации приватного видео с Никитой Джигурдой.