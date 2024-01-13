Ширвиндт о покаянии артистов после вечеринки Ивлеевой: "Напомнило процессы 30-х, 40-х годов"

Ширвиндт о вечеринке Ивлеевой: "А если ты не голый, то не надо платить налоги?"

1:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт назвал "голую вечеринку" Насти Ивлеевой "пошлятиной и безвкусицей", но его напугала реакция общества и властей на инцидент.

Фото: Инстаграм Киркорова

Ведущий шоу "Съедобное/ несъедобное" рассказал, что его часто просят прокомментировать ситуацию со скандалом вокруг "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Он отметил, что это была частная вечеринка, но какой-то "толи дурак, толи провокатор снял это и выложил в сеть".

"Моё мнение, что это чудовищно. Это пошлятина и безвкусица. Бог им судья что называется, потому что это частная вечеринка, и они вправе делать всё что угодно. Закон они там не нарушают. Там нет ни порнографии, ни пропаганды ЛГБТ*, просто законы культуры нарушены", — объяснил сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

Его удивило то, как на вечеринку отреагировали люди.

"Но вот реакция общественности и политических деятелей меня немножко пугает. Когда Александр Иншаков требует с Ивлеевой миллиард, это круто. Саш, а с какого … миллиард, почему не 10? Или это просто так эффектно о себе напомнить? А когда говорят — немедленно заплатите налоги или вам не поздоровится. Какая связь с голой вечеринкой? А если ты не голый, то не надо платить налоги? Не понимаю", — поделился своими размышлениями Михаил.

Телеведущий увидел в происходящем повторение событий, которые уже были в истории нашей страны.

"Ну конечно, это покаяние, которое заставили осуществить всех фигурантов, мне напомнило процессы 30-х, сороковых годов", — объяснил Ширвиндт.

Ранее Лолита Милявская высказалась об отмене её концертов.

* признана в России запрещённой экстремистской организацией.