Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ширвиндт считает, что российским артистам нужно покаяться за новогодние огоньки
Премьер Шмыгаль: Украина поможет Британии, если на неё нападёт Россия
3 лучших фильма о ядерной войне с постапокалиптическим сюжетом
Польза банановой кожуры для растений
Календула примет на себя все удары вредителей, защищая овощи и клубнику: посадите скромную красавицу рядом с ними
Эндокринолог Лебедева назвала самые вредные крупы
Автоэксперт Попов рассказал о настоящих проблемах обучения в автошколах
5 невысказанных желаний малинника, за исполнение которых он одарит хозяев богатым урожаем
10 самых недорогих японских автомобилей в России
Ширвиндт о покаянии артистов после вечеринки Ивлеевой: "Напомнило процессы 30-х, 40-х годов"

Ширвиндт о вечеринке Ивлеевой: "А если ты не голый, то не надо платить налоги?"

1:45
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт назвал "голую вечеринку" Насти Ивлеевой "пошлятиной и безвкусицей", но его напугала реакция общества и властей на инцидент.

Ширвиндт о вечеринке Ивлеевой: "А если ты не голый, то не надо платить налоги?"
Фото: Инстаграм Киркорова

Ведущий шоу "Съедобное/ несъедобное" рассказал, что его часто просят прокомментировать ситуацию со скандалом вокруг "голой вечеринки" Насти Ивлеевой.

Он отметил, что это была частная вечеринка, но какой-то "толи дурак, толи провокатор снял это и выложил в сеть".

"Моё мнение, что это чудовищно. Это пошлятина и безвкусица. Бог им судья что называется, потому что это частная вечеринка, и они вправе делать всё что угодно. Закон они там не нарушают. Там нет ни порнографии, ни пропаганды ЛГБТ*, просто законы культуры нарушены", — объяснил сын народного артиста РСФСР Александра Ширвиндта.

Его удивило то, как на вечеринку отреагировали люди.

"Но вот реакция общественности и политических деятелей меня немножко пугает. Когда Александр Иншаков требует с Ивлеевой миллиард, это круто. Саш, а с какого … миллиард, почему не 10? Или это просто так эффектно о себе напомнить? А когда говорят — немедленно заплатите налоги или вам не поздоровится. Какая связь с голой вечеринкой? А если ты не голый, то не надо платить налоги? Не понимаю", — поделился своими размышлениями Михаил.

Телеведущий увидел в происходящем повторение событий, которые уже были в истории нашей страны.

"Ну конечно, это покаяние, которое заставили осуществить всех фигурантов, мне напомнило процессы 30-х, сороковых годов", — объяснил Ширвиндт.

Ранее Лолита Милявская высказалась об отмене её концертов.

* признана в России запрещённой экстремистской организацией. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Аппетитные "конвертики" с сыром и яйцом на завтрак: готовятся за считанные минуты и съедаются быстро

Лаваш с сыром станет отличным блюдом на завтрак.

Лаваш с сыром и яйцом на сковороде
Популярные ингредиенты, добавляемые в лунки картофеля при посадке
Эти ингредиенты, добавляемые в лунки картофеля при посадке, повышают урожайность: садоводы назвали их
"Летающие радары" найдут оставшиеся истребители ВСУ
Обычная газировка превратит котлеты из жесткого мяса в нежный деликатес
США разгневаны: "Украина обманула нас и смеет просить денег" Дмитрий Плотников Спектакль "Не все коту масленица" полон мистических совпадений Анжела Якубовская Черноморский флот России: горькие уроки прошлых войн и перспективы развития Виктор Пахомов
Обеззаразить и насытить азотом почву можно легко с помощью этих бесплатных народных средств
Никто из домочадцев и не догадается, что варите свеклу: быстро и без запаха
Эти пять ингредиентов повысят урожайность томатов: получите крупные и сладкие помидоры
Эти пять ингредиентов повысят урожайность томатов: получите крупные и сладкие помидоры
Последние материалы
3 лучших фильма о ядерной войне с постапокалиптическим сюжетом
Польза банановой кожуры для растений
Ширвиндт о вечеринке Ивлеевой: "А если ты не голый, то не надо платить налоги?"
Календула примет на себя все удары вредителей, защищая овощи и клубнику: посадите скромную красавицу рядом с ними
Эндокринолог Лебедева назвала самые вредные крупы
Автоэксперт Попов рассказал о настоящих проблемах обучения в автошколах
5 невысказанных желаний малинника, за исполнение которых он одарит хозяев богатым урожаем
10 самых недорогих японских автомобилей в России
Эти отходы могут быть полезны в саду
Наледь и снег на задней стенке холодильника можно очень даже просто устранить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников