"Дело не во мне": Лолита назвала главных пострадавших от отмены её концертов

Лолита Милявская прокомментировала отмену концертов после "голой" вечеринки

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Лолита Милявская выразила готовность к отмене своих концертов в свете скандала, связанного с участием в "голой" вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Лолита подчеркнула, что придерживается философии стоицизма, учащей "держать удар".

Фото: Личный Telegram-канал Лолиты Милявской

Хотя артистка считает отмену предсказуемой, ее беспокойство больше направлено не на себя, а на свою команду и организаторов мероприятий.

"Дело не во мне", — передаёт слова Лолиты News.ru.

Она подчеркнула, что отмена концертов приводит к потере заработка для минимум 50 членов команды. Певица выразила свою любовь к зрителям, подчеркнув, что их поддержку невозможно измерить материально, и выразила беспокойство за тех, кто уже пережил два года безработицы из-за пандемии.

Отметим, что концерт Лолиты в Омске, запланированный на 27 марта, был отменен после протестов местных общественников, возмущенных участием артистки в "голой" вечеринке. Отмены выступлений также произошли в других городах. Согласно информации СМИ, договоренности о концерте в Омске были достигнуты полгода назад, но контракт так и не был подписан.

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