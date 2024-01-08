34-летняя актриса Агата Муцениеце не подвела итоги ушедшего года, как это обычно делают, а вместо этого решила поделиться своими ближайшими планами. Она раскрыла, что в 2024 году намерена освоить что-то новое, а именно — стать дипломированным психологом.
"Зачем мне это нужно?" — размышляет Агата Муцениеце, находясь под пальмой на экзотическом курорте. Она сама же отвечает на этот вопрос. Кратко говоря, психология уже не раз помогала актрисе преодолевать личные трудности, а также оказывала поддержку в воспитании ее детей. Ее дочь и сын — 10-летний Тимофей и 7-летняя Мия, уже посещают консультации психолога.
Агата считает, что знание психологии не только помогает разобраться в вопросах личной жизни, но также является полезным инструментом в её актерской карьере:
"Ты должен четко понимать портрет своего персонажа, когда играешь его. И мне кажется, что после обучения на психолога я смогу лучше разбираться в своих персонажах, более глубоко изучать их и открывать новые актерские возможности".
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