Музыкант Андрей Макаревич* признался, что заставил голодать Росконцерт

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Российский рок-музыкант Андрей Макаревич* заявил, симпатизирует тем, кто живёт в РФ. Однако в его словам прозвучало противоречие. Певец признался, что у него непростые отношения с советскими властями. Однажды он инициировал забастовку, чтобы показать свой протест.

Фото: Own work by Mark Nakoykher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Макаревич* и его группа не захотели выступать в концертных залах государства. Протест, выраженный таким образом, был беспрецедентным случаем для советской эстрады.

Макаревич* признался, что на сборах с их выступлений держался Росконцерт. Компания была "вынуждена голодать".

"После "Рагу из синей птицы" нас "сняли с маршрута" и велели работать над программой. Тогда мы устроили сидячую забастовку — три месяца не выступали", — рассказал музыкант.

Он сообщил, что время от времени их группе докладывали, что "Росконцерт голодает".

Сейчас Макаревич* живёт за границей со своей семьёй. После того, как началась спецоперация на Украине, он оставил родину.

Музыкант признался, что в эмиграции не может ходить в лес за грибами и заниматься рыбалкой. Певец также жалеет о том, что за всю жизнь ни разу не ел традиционный русский деликатес.

"Абсолютно всё может надоесть, кроме черной икры. Я ее не пробовал. А хотелось бы", — признался поэт и композитор в выпуске "Честного слова" на YоuTube.

*признан иностранным агентом в РФ решением Минюста от 02.09.22.

Макаревич* - За тех, кто в море