Психологи сообщили о негативных последствиях бойкота Киркорова для россиян

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Решение телеканалов исключить Филиппа Киркорова из новогодних телевизионных огоньков после участия артиста в голой вечеринке Ивлеевой вызывает разнонаправленные реакции.

Фото: скриншот из передачи "Привет, Андрей!"

Психологи предупреждают, что такие меры могут привести к обратной реакции, увеличивая интерес к артисту из-за ажиотажа. Фанаты Киркорова, расстроенные его отсутствием в эфире, могут переживать психосоматические расстройства. С другой стороны, часть зрителей воспринимает решение с облегчением, подчеркивая, что это благо.

Психологи также отмечают, что участие артистов в подобных событиях, таких как голая вечеринка, может являться формой стрессотерапии для звезд шоу-бизнеса, позволяя им преодолевать собственные страхи и чувства.