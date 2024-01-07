Решение телеканалов исключить Филиппа Киркорова из новогодних телевизионных огоньков после участия артиста в голой вечеринке Ивлеевой вызывает разнонаправленные реакции.
Психологи предупреждают, что такие меры могут привести к обратной реакции, увеличивая интерес к артисту из-за ажиотажа. Фанаты Киркорова, расстроенные его отсутствием в эфире, могут переживать психосоматические расстройства. С другой стороны, часть зрителей воспринимает решение с облегчением, подчеркивая, что это благо.
Психологи также отмечают, что участие артистов в подобных событиях, таких как голая вечеринка, может являться формой стрессотерапии для звезд шоу-бизнеса, позволяя им преодолевать собственные страхи и чувства.
Филипп Киркоров теперь поёт и танцует в Дубае: будут два концерта в честь Рождества.