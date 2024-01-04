Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Киркоров сделал вторую татуировку на руке
Врач Вялов посоветовал заправлять салаты оливковым маслом и есть больше фруктов
К мастеру обращаться не придется: как самостоятельно устранить небольшие царапины на лобовом стекле авто
Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней
5 идей укладки волос для тех, у кого есть челка
Малина даёт хороший урожай рядом с этими растениями
Врач Братман рассказал, как ЗОЖ убивает своих почитателей
Фигуристка Загитова призналась, что поддерживает Путина, выдвинувшего кандидатуру на президентские выборы
Вкуснейший куриный суп с грибами и имбирём, который покорит сердце ваших близких

Стилист Карина Нигай раскрыла подробности развода с мужем, с которым прожила 8 лет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В 2021 году жизнь стилиста Карины Нигай претерпела существенные изменения: после 8 лет брака она развелась с бизнесменом Вадимом Семеновым. Карина ранее рассказывала о многочисленных изменах со стороны мужа. Поклонники до сих пор проявляют интерес к подробностям произошедшего.

Стилист Карина Нигай раскрыла подробности развода с мужем, с которым прожила 8 лет
Фото: Личный аккаунт Карины Нигай в Instagram by Карина Нигай

Недавно в запрещенной соцсети Карина решила удовлетворить любопытство фолловеров. Один из подписчиков поинтересовался причиной развода Карины и Вадима, отмечая, что они казались идеальной парой. В ответ звезда напомнила, что выходила замуж в 20 лет, но поняла, что совершила ошибку только через пять лет.

Другой подписчик спросил, смогла бы Карина простить измену. Тогда, по её словам, несмотря на длительный брак и наличие ребенка, это не удалось. Сейчас она смотрит на такие ситуации более мягко, но, опираясь на личный опыт, считает, что отношения после измены уже не могут быть прежними.

"Я бы не хотела сталкиваться с этим снова. Это очень больно, и, главное, восстановление доверия невозможно. Все зависит от контекста, и однозначный ответ на такой вопрос невозможен", — добавила она.

Does Margot Robbie Know Her Lines from Her Most Famous Movies?
Автор Мария Петрова
Мария Петрова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Асмус рассказала об участии в "пошлой" вечеринке на Рублевке

Актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками своим необычным способом встретить Новый год в компании своей семьи.

Кристина Асмус назвала новогоднюю вечеринку на Рублевке "пошлой"
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Актёр Охлобыстин нашел применение бриллианту со стрингов Ивлеевой
Певица Алсу сообщила о серьезных переменах в жизни
Сладость и аромат просто завораживают: эти сорта моркови отличаются особым вкусом
Лотерея Киева. Суперприз — тяжёлое увечье, проигравшим — кладбище Дмитрий Плотников "Звёзд" хотят отправить присягнуть стране "в триколоре на СВО и в Крым" Олег Володин
Лоза нашёл забавными тексты песен Орбакайте, Билана, Баскова на "Песне года"
Иван Ургант обратился к россиянам
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Груша завалит плодами: опытные садоводы раскрыли секреты ухода
Последние материалы
Киркоров сделал вторую татуировку на руке
Врач Вялов посоветовал заправлять салаты оливковым маслом и есть больше фруктов
К мастеру обращаться не придется: как самостоятельно устранить небольшие царапины на лобовом стекле авто
Топ-10 самых доступных китайских автомобилей в России
Айза намекнула, что звезды шоу-бизнеса повторяют за ней
5 идей укладки волос для тех, у кого есть челка
Малина даёт хороший урожай рядом с этими растениями
Врач Братман рассказал, как ЗОЖ убивает своих почитателей
Фигуристка Загитова призналась, что поддерживает Путина, выдвинувшего кандидатуру на президентские выборы
Вкуснейший куриный суп с грибами и имбирём, который покорит сердце ваших близких
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников