В 2021 году жизнь стилиста Карины Нигай претерпела существенные изменения: после 8 лет брака она развелась с бизнесменом Вадимом Семеновым. Карина ранее рассказывала о многочисленных изменах со стороны мужа. Поклонники до сих пор проявляют интерес к подробностям произошедшего.

Недавно в запрещенной соцсети Карина решила удовлетворить любопытство фолловеров. Один из подписчиков поинтересовался причиной развода Карины и Вадима, отмечая, что они казались идеальной парой. В ответ звезда напомнила, что выходила замуж в 20 лет, но поняла, что совершила ошибку только через пять лет.

Другой подписчик спросил, смогла бы Карина простить измену. Тогда, по её словам, несмотря на длительный брак и наличие ребенка, это не удалось. Сейчас она смотрит на такие ситуации более мягко, но, опираясь на личный опыт, считает, что отношения после измены уже не могут быть прежними.

