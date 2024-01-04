Стилист Карина Нигай раскрыла подробности развода с мужем, с которым прожила 8 лет

В 2021 году жизнь стилиста Карины Нигай претерпела существенные изменения: после 8 лет брака она развелась с бизнесменом Вадимом Семеновым. Карина ранее рассказывала о многочисленных изменах со стороны мужа. Поклонники до сих пор проявляют интерес к подробностям произошедшего.

Фото: Личный аккаунт Карины Нигай в Instagram by Карина Нигай

Недавно в запрещенной соцсети Карина решила удовлетворить любопытство фолловеров. Один из подписчиков поинтересовался причиной развода Карины и Вадима, отмечая, что они казались идеальной парой. В ответ звезда напомнила, что выходила замуж в 20 лет, но поняла, что совершила ошибку только через пять лет.

Другой подписчик спросил, смогла бы Карина простить измену. Тогда, по её словам, несмотря на длительный брак и наличие ребенка, это не удалось. Сейчас она смотрит на такие ситуации более мягко, но, опираясь на личный опыт, считает, что отношения после измены уже не могут быть прежними.

"Я бы не хотела сталкиваться с этим снова. Это очень больно, и, главное, восстановление доверия невозможно. Все зависит от контекста, и однозначный ответ на такой вопрос невозможен", — добавила она.

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