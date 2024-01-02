Актриса Лиза Арзамасова поделилась новогодними фото с двухлетним сыном от Ильи Авербуха

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В 2021 году актриса Елизавета Арзамасова стала мамой. Звезда сериала "Папиных дочек" и ее муж фигурист Илья Авербух некоторое время скривыли информацию о своем сыне Льве от публики. Однако в последнее время актриса периодически демонстрирует своего сына в своем блоге.

Фото: Личный аккаунт Лизы Арзамасовой в Instagram by Лиза Арзамасова

Сегодня, например, Лиза поделилась с подписчиками фотографиями с новогодней фотосессии, где она появляется вместе с двухлетним Левой.

"Теплая новогодняя атмосфера в кафе 'Пушкин'. У Льва даже появился повод для галстука", — написала она в подписи к фотографиям.

Комментарии к посту Арзамасовой исключительно положительные.





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