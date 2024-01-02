В 2021 году актриса Елизавета Арзамасова стала мамой. Звезда сериала "Папиных дочек" и ее муж фигурист Илья Авербух некоторое время скривыли информацию о своем сыне Льве от публики. Однако в последнее время актриса периодически демонстрирует своего сына в своем блоге.
Сегодня, например, Лиза поделилась с подписчиками фотографиями с новогодней фотосессии, где она появляется вместе с двухлетним Левой.
"Теплая новогодняя атмосфера в кафе 'Пушкин'. У Льва даже появился повод для галстука", — написала она в подписи к фотографиям.
Комментарии к посту Арзамасовой исключительно положительные.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.