Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года, несмотря на частичное отсутствие на новогодних телеэфирах после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Она поздравила своих поклонников и поделилась, что 2023 год был для нее фантастическим и одним из лучших в жизни.

Фото: prt scr youtube.com/gazgolder

Вспомнив волну критики после вечеринки, Лолита благодарила публику за поддержку и высказалась об эмиграции.

Однако, она уточнила, что решила остаться в Москве, отметив: "Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!"

Артистка также поделилась, что запланировала поездку в Болгарию, но изменила свое решение. Ранее Лолита говорила о грусти от отсутствия выступлений и поделилась, что в свободное время занимается уборкой дома, показывая свою домохозяйскую сторону.