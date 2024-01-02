Лолита Милявская высказалсь о своей эмиграции

Певица Лолита Милявская обратилась к россиянам в первый день Нового 2024 года, несмотря на частичное отсутствие на новогодних телеэфирах после скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Она поздравила своих поклонников и поделилась, что 2023 год был для нее фантастическим и одним из лучших в жизни.
Вспомнив волну критики после вечеринки, Лолита благодарила публику за поддержку и высказалась об эмиграции.
Однако, она уточнила, что решила остаться в Москве, отметив: "Я никуда не уезжаю. Всех с Новым годом!"
Артистка также поделилась, что запланировала поездку в Болгарию, но изменила свое решение. Ранее Лолита говорила о грусти от отсутствия выступлений и поделилась, что в свободное время занимается уборкой дома, показывая свою домохозяйскую сторону.
Телеведущий и актер Дмитрий Нагиев, после нескольких недель молчания, вернулся к общению с поклонниками через свои социальные сети.