Ксению Собчак изгнали с корпоративов после вечеринки-вакханалии

0:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на скандальной вечеринке, организованной Настей Ивлеевой, но не уточнила детали произошедшего. Вместо этого, она поделилась фотографией новогодней елки, которую украсила вместе со своей семьей.

Фото: личный аккаунт инстаграм Ксении Собчак

Из-за отмены трех корпоративных вечеринок, Собчак провела время дома с сыном Платоном и наслаждалась снегом и радостью в доме.