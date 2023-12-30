Ксению Собчак изгнали с корпоративов после вечеринки-вакханалии

Ксения Собчак извинилась за свой внешний вид на скандальной вечеринке, организованной Настей Ивлеевой, но не уточнила детали произошедшего. Вместо этого, она поделилась фотографией новогодней елки, которую украсила вместе со своей семьей.
Из-за отмены трех корпоративных вечеринок, Собчак провела время дома с сыном Платоном и наслаждалась снегом и радостью в доме.
По всем соцсетям и чатам Украины неистово радуются ударам по празднику в Белгороде и убитым детям. Чем РФ ответит и как нам дальше жить с украинцами рядом?!