В Замоскворецкий районный суд поступил иск от главы ордена "Братство Морозов — Златоуст" Александра Морозова против лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.
Морозов обвиняет Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни и неуважении к обществу. Также иск направлен на Google, владельца YouTube, за распространение неподобающего контента. Александр Морозов требует моральную компенсацию в размере 10 млн рублей. Заявление было подано полгода назад, но только сейчас суд принял его к рассмотрению, сообщает Telegram-канал Mash.
Интересным является тот факт, что 27 декабря Сергей Шнуров опубликовал песню, посвященную скандалу вокруг "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Как сообщает News.ru, песня под названием "Тюль" отсылает к нарядам гостей мероприятия в клубе "Мутабор". В ней упоминаются обсуждаемые моменты вечеринки, включая наряд рэпера VACIO, осуждение общественности и миллиардный иск к Ивлеевой.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки.
Какой новогодний стол без сладкого? Любая хозяйка хочет порадовать своих гостей вкусным десертом, но не у каждой остаётся время на торт после приготовления всех салатов, закусок и горячего.