На Сергея Шнурова подали в суд за неуважение к обществу

1:15 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Замоскворецкий районный суд поступил иск от главы ордена "Братство Морозов — Златоуст" Александра Морозова против лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Фото: Openverse by duma.gov.ru is licensed under CC BY 4.0

Морозов обвиняет Шнурова в пропаганде асоциального образа жизни и неуважении к обществу. Также иск направлен на Google, владельца YouTube, за распространение неподобающего контента. Александр Морозов требует моральную компенсацию в размере 10 млн рублей. Заявление было подано полгода назад, но только сейчас суд принял его к рассмотрению, сообщает Telegram-канал Mash.

Интересным является тот факт, что 27 декабря Сергей Шнуров опубликовал песню, посвященную скандалу вокруг "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой. Как сообщает News.ru, песня под названием "Тюль" отсылает к нарядам гостей мероприятия в клубе "Мутабор". В ней упоминаются обсуждаемые моменты вечеринки, включая наряд рэпера VACIO, осуждение общественности и миллиардный иск к Ивлеевой.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию "голой" вечеринки.