Лера Кудрявцева шокировала поклонников откровенными признаниями: "Я страшная без косметики"

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила, что в настоящее время избегает чтения и прослушивания новостей, полностью погружаясь в свою работу. Она рассказала, что изначально переживала из-за событий в мире, но в настоящее время привыкла к этому. Кудрявцева подчеркнула, что не желает анализировать, кто прав и виноват в текущих событиях, но выразила радость, что над ее головой отсутствует угроза "летящих бомб".

Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Леры Кудрявцевой

Телеведущая также открыто рассказала, что в домашней обстановке она представляет себя совсем иначе, чем на публике, описывая себя как "скучную и серьезную", особенно без макияжа. Она добавила, что по ее мнению, каждый имеет право на ошибку, и нет "плохих людей".