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Лера Кудрявцева шокировала поклонников откровенными признаниями: "Я страшная без косметики"

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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева отметила, что в настоящее время избегает чтения и прослушивания новостей, полностью погружаясь в свою работу. Она рассказала, что изначально переживала из-за событий в мире, но в настоящее время привыкла к этому. Кудрявцева подчеркнула, что не желает анализировать, кто прав и виноват в текущих событиях, но выразила радость, что над ее головой отсутствует угроза "летящих бомб".

Лера Кудрявцева шокировала поклонников откровенными признаниями: "Я страшная без косметики"
Фото: Фото с личного Инстаграм-аккаунта Леры Кудрявцевой

Телеведущая также открыто рассказала, что в домашней обстановке она представляет себя совсем иначе, чем на публике, описывая себя как "скучную и серьезную", особенно без макияжа. Она добавила, что по ее мнению, каждый имеет право на ошибку, и нет "плохих людей".

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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