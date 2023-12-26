Певица Виктория Дайнеко рассказала, как соседи отравляют жизнь ей и дочери

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Победительница "Фабрики звёзд-5" 36-летняя Виктория Дайнеко поделилась своим недовольством с подписчиками, жалуясь на соседей, которые, по её словам, причиняют неудобства ей и её дочери. По словам певицы, соседи курят сигареты и сигары прямо в своей квартире, из-за чего её жилье пропахло табаком. Виктория рассказала, что выбрала идеальный дом, район и квартиру, но ситуация изменилась, когда появились соседи, игнорирующие её просьбы.

Фото: prt scr youtube.com/FAMETIME TV

Она заявила, что не собирается мириться с таким положением дел и планирует обратиться за помощью к участковому и в Роспотребнадзор.

Антон Шастун - Как стать успешным, не работая ни дня в своей жизни (Подкаст №1)