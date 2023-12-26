Победительница "Фабрики звёзд-5" 36-летняя Виктория Дайнеко поделилась своим недовольством с подписчиками, жалуясь на соседей, которые, по её словам, причиняют неудобства ей и её дочери. По словам певицы, соседи курят сигареты и сигары прямо в своей квартире, из-за чего её жилье пропахло табаком. Виктория рассказала, что выбрала идеальный дом, район и квартиру, но ситуация изменилась, когда появились соседи, игнорирующие её просьбы.
Она заявила, что не собирается мириться с таким положением дел и планирует обратиться за помощью к участковому и в Роспотребнадзор.
Фанаты массово возвращают билеты на предстоящие концерты известной певицы Лолиты в связи с ее участием в скандальной вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой.