Прилепин пожаловался на функцию Т9 на iPhone: "Мир дегенеративен"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Писатель Захар Прилепин обратил внимание на то, как правит слова функция Т9 на iPhone.

Фото: YT-скриншот

Он увидел в правках Т9 злонамеренность.

"О том, что мир дегенеративен мне всё время напоминает Т9 на айфоне. Блок он неизменно правит на "яблок". Газданов правит на "Газманов", — написал Прилепин в своём ВК-аккаунте.

Он заметил, что Т9 стремится с большой буквы написать слова украинский и американский. Слово "либералы" телефон упорно правит нв "литералы".

"Это что, такое редкое слово — "либералы"? Или он заранее знает, что в хорошем контексте его не упомянут — и вредничает?" — высказал своё предположение литератор.

Ранее Захар Прилепин выразил уверенность в том, что уехавшие из России артисты вернутся в следующем году, чтобы принять участие в новогодних огоньках.