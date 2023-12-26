Писатель Захар Прилепин обратил внимание на то, как правит слова функция Т9 на iPhone.
Он увидел в правках Т9 злонамеренность.
"О том, что мир дегенеративен мне всё время напоминает Т9 на айфоне. Блок он неизменно правит на "яблок". Газданов правит на "Газманов", — написал Прилепин в своём ВК-аккаунте.
Он заметил, что Т9 стремится с большой буквы написать слова украинский и американский. Слово "либералы" телефон упорно правит нв "литералы".
"Это что, такое редкое слово — "либералы"? Или он заранее знает, что в хорошем контексте его не упомянут — и вредничает?" — высказал своё предположение литератор.
Ранее Захар Прилепин выразил уверенность в том, что уехавшие из России артисты вернутся в следующем году, чтобы принять участие в новогодних огоньках.
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