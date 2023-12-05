Прилепин о возвращении в Россию иноагентов: к следующему новогоднему огоньку успеют

1:05 Your browser does not support the audio element. Общество

Писатель Захар Прилепин обеспокоился тем, что миллион релокантов вернутся в Россию на руководящие должности.

Фото: социальные сети

Прилепин прокомментировал новость о том, что 40% уехавших из РФ россиян вернулись. Он отметил, что вернувшиеся на свои посты релоканты не испытывают чувства вины.

"40 процентов — это минимум миллион человек. Да покаянные исповеди должны сплошным потоком идти!" — написал литератор в своём Telegram-канале.

Он считает, что покаяние должно сопровождаться отправкой на Донбасс в качестве волонтёра.

Писатель объяснил, что иностранным агентам не воспрещается возвращение в Россию.

"И вернутся. К этому новогоднему огоньку не успеют — а к следующему в самый раз. Вот увидите", — сделал прогноз Прилепин.

Ранее Захар Прилепин задался вопросом, почему в списке финалистов конкурса "Человек года" журнала Time есть имя Владимира Путина, но нет имени лидера ХАМАС.