Актёр из "Сватов" Николай Добрынин поддерживает связь с Украиной

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитый актёр из телесериала "Сваты" Николай Добрынин продолжает свою успешную карьеру даже после завершения съёмок в этом проекте и развода с Маргаритой Тереховой. По данным издания News.ru, он участвует в различных проектах. Среди них "Смешная история", "Ласт квест" и другие.

Фото: Официальный Telegram-канал заслуженного артиста России Николая Добрынина

Кроме кинематографа, Добрынин работает в театре Надежды Бабкиной, где ему доверяют интересные роли. Важно отметить, что он поддерживает связи с Украиной и даже приобрёл земельный участок в этой стране, чтобы быть ближе к своему брату, который родился там.

Таким образом, Добрынин не только продолжает радовать зрителей на экранах, но и активно принимает участие в различных театральных проектах, а также поддерживает свои личные связи.

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