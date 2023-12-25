Знаменитый актёр из телесериала "Сваты" Николай Добрынин продолжает свою успешную карьеру даже после завершения съёмок в этом проекте и развода с Маргаритой Тереховой. По данным издания News.ru, он участвует в различных проектах. Среди них "Смешная история", "Ласт квест" и другие.
Кроме кинематографа, Добрынин работает в театре Надежды Бабкиной, где ему доверяют интересные роли. Важно отметить, что он поддерживает связи с Украиной и даже приобрёл земельный участок в этой стране, чтобы быть ближе к своему брату, который родился там.
Таким образом, Добрынин не только продолжает радовать зрителей на экранах, но и активно принимает участие в различных театральных проектах, а также поддерживает свои личные связи.
Режиссёр и артист предложил во время "голубого огонька" пустить отдельно вот эти кадры, для того, чтобы люди видели кто эти исполнители.