Актёр Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в сериале "Слово пацана", появился в сторис американского рэпера Канье Уэста.
Канье Уэст опубликовал в разделе сторис запрещённой в России социальной сети фото артиста Могильникова, известного по роли Ералаша в нашумевшем сериале.
Актёр продемонстрировал совместный мерч Канье Уэста и дизайнера Гоши Рубчинского. Ярослав сфотографировался в вещах из последней коллекции бренда Yeezy.
Ранее сообщалось, что Стас Михайлов и Игорь Крутой спели песню из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".
Народный артист России и композитор Александр Зацепин поделился своим взглядом на Россию и предсказаниями относительно будущего российской эстрадной дивы Аллы Пугачёвой.