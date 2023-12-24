Звезда сериала "Слова пацана" снялся в мерче Канье Уэста и Гоши Рубчинского

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Ярослав Могильников, исполнивший роль Ералаша в сериале "Слово пацана", появился в сторис американского рэпера Канье Уэста.

Фото: Инстаграм Канье Уэста

Канье Уэст опубликовал в разделе сторис запрещённой в России социальной сети фото артиста Могильникова, известного по роли Ералаша в нашумевшем сериале.

Актёр продемонстрировал совместный мерч Канье Уэста и дизайнера Гоши Рубчинского. Ярослав сфотографировался в вещах из последней коллекции бренда Yeezy.

Ранее сообщалось, что Стас Михайлов и Игорь Крутой спели песню из сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте".