"Выкопала Максима*": стало известно, что Градский говорил о браке Пугачевой и Галкина*

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Журналист и писатель Евгений Додолев, близкий друг Александра Градского, поделился отрывками бесед с музыкантом, которые не вошли в книгу, выпущенную к 70-летию мэтра в 2019 году.

Фото: wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under CC BY-SA 4.0

В беседе с Додолевым Градский рассказал о проблемах Аллы Пугачёвой с голосом с 1986 года и раскрыл интересные детали о том, как певицу обеспечивали различные мужчины, включая Киркорова и Галкина*.

"По словам Александра Борисовича, сначала Пугачеву обеспечивал Киркоров, потом Галкин*. Точная цитата: "Затем она выкопала Максима, который умный, которому она помогла. В общем, хороший бизнес-союз. Максим* её обеспечивает. Она живет, как нормальная женщина — за счёт своего мужика", — рассказал журналист в интервью aif.ru.

Градский также рассказал, почему он избегал обсуждения темы Пугачёвой и какие предположения вызывает его критика. Новые детали и разоблачения об Алле Борисовне — в эксклюзивном интервью от близкого друга Александра Градского.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.