Певец Сосо Павлиашвили рассказал о выступлениях перед "оборотнями в погонах"

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Певец Сосо Павлиашвили поделился опытом выступлений перед представителями криминального мира в интервью с "Мослентой".

Фото: Openverse by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Артист признал, что в течение своей карьеры ему приходилось выступать на концертах, где в зале присутствовали как представители правоохранительных органов, так и криминальные авторитеты. По словам Павлиашвили, различить "хороших" и "плохих" среди них бывает непросто.

Артист подчеркнул, что не делает различий между аудиторией, выступая даже перед представителями "оборотней в погонах". Он подчеркнул свою миссию на Земле, называя ее желанием сделать людей лучше через музыку и себя вместе с ними.

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