Певец Сосо Павлиашвили поделился опытом выступлений перед представителями криминального мира в интервью с "Мослентой".
Артист признал, что в течение своей карьеры ему приходилось выступать на концертах, где в зале присутствовали как представители правоохранительных органов, так и криминальные авторитеты. По словам Павлиашвили, различить "хороших" и "плохих" среди них бывает непросто.
Артист подчеркнул, что не делает различий между аудиторией, выступая даже перед представителями "оборотней в погонах". Он подчеркнул свою миссию на Земле, называя ее желанием сделать людей лучше через музыку и себя вместе с ними.
Ранее сообщалось, что Алена Кравец назвала стресс из-за неудач реальной причиной смерти Красилова.
Российские артисты Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль Велиева, IOWA и Александр Ревва примут участие в создании нового предпраздничного фильма под названием "Я тебя люблю — Je t'aime".