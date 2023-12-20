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Бузова устроила стриптиз в знак протеста: "Оля, в зале дети!"

0:46
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пооечерёдно скинула с себя одежду во время награждения.

Бузова устроила стриптиз в знак протеста: "Оля, в зале дети!"
Фото: passion. ru

Звезда "Дома-2" получила награду на светском мероприятии как икона стиля. Бузова призналась, что ей неудобно в том наряде, который она выбрала.

В первую очередь знаменитость избавилась от перчаток, затем скинула жилет, потом сняла туфли на каблуках.

"Оля, в зале дети!" — предупредила Ольгу ведущая.

"Икона стиля" вовремя остновилась и попросила, чтобы её отнесли на ручках, что и было исполнено.

Таким образом Ольга хотела показать, на какие жертвы женщины идут ради моды.

Ранее Ольга Бузова показала своё старое фото времён "Дома-2".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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