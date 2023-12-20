Ольга Бузова пооечерёдно скинула с себя одежду во время награждения.
Звезда "Дома-2" получила награду на светском мероприятии как икона стиля. Бузова призналась, что ей неудобно в том наряде, который она выбрала.
В первую очередь знаменитость избавилась от перчаток, затем скинула жилет, потом сняла туфли на каблуках.
"Оля, в зале дети!" — предупредила Ольгу ведущая.
"Икона стиля" вовремя остновилась и попросила, чтобы её отнесли на ручках, что и было исполнено.
Таким образом Ольга хотела показать, на какие жертвы женщины идут ради моды.
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