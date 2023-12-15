Рената Литвинова, проживающая во Франции более года, рассказала о своем возвращении в Россию. Парижская жизнь актрисы, включая роскошную квартиру стоимостью несколько десятков миллионов евро, гастроли и светские мероприятия, приостановилась, когда она внезапно появилась в Санкт-Петербурге. Причина визита — встреча с матерью, проживающей в Москве.
Литвинова поделилась эмоциями от разлуки с матерью, признавшись, что даже плакала из-за отсутствия близкого человека. Несмотря на предложение Ренаты поехать с ней, мама осталась в России.
"Она достаточно взрослая", — передаёт слова Литвиновой "Комсомольская Правда".
Последние изменения во внешности Литвиновой, включая сильное похудение, вызывали интерес общественности. Несмотря на отсутствие строгих диет, актриса рассказала о новых привычках, таких как бег по утрам и посещение парижских кафе. Она шутливо назвала себя парижанкой, выражая удовлетворение от нового образа жизни. Ее дочь, тоже находящаяся в Европе, учится в университете в Лилле.
Ранее сообщалось, что уехавшая из России Алла Пугачёва приняла решение перевезти семью в Лондон.
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