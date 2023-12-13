61-летний актер Том Круз встречается с 36-летней россиянкой Эльсиной Хайровой

На одной из лондонских вечеринок 61-летний актер Том Круз появился в компании 36-летней россиянки. Светская львица Эльсина Хайрова, дочь бывшего депутата Госдумы и экс-жена олигарха, привлекла внимание актера. Пара демонстрировала свою близость, проводя вечер вместе и не отпуская друг друга даже на танцполе.

Фото: https://i.ytimg.com/

Super.ru пишет, что один из присутствовавших на вечере поделился с Daily Mail своим впечатлением и сказал, что пара неразлучная, а Круз явно одердим своей пассией. По информации издания, Круз и Хайрова покинули вечеринку вместе, уже под утро.

Ранее Тома Круза приписывали отношения с певицей Шакирой, после их совместного появления на одном из этапов "Формулы-1". Однако позднее стало известно, что Шакира не интересуется серьезными отношениями с актером.





Кухня | Сезон 2 | Серия 26 - 30