Тяжелобольная Лера Кудрявцева отчитала своих поклонников

Лера Кудрявцева несколько дней назад заболела воспалением легких. Прибыв в Минск для участия в "Песне года", телеведущей стало плохо. Она самостоятельно прибыла в больницу, где ей поставили диагноз.
В больнице Лера Кудрявцев находится уже вторые сутки. Она рассказала, что в течение нескольких дней пыталась лечить себя самостоятельно, что привело к развитию пневмонии и ухудшению ее состояния.
"Думала, что само пройдет, принимала витамин C и отдыхала. Иногда ходила на работу. Короче, это серьезно, теперь мне нужны антибиотики", — призналась она.
Когда стало известно о серьезном заболевании телеведущей, ее телефон не прекращал звонить и поступать сообщения. В итоге Кудрявцева решила проявить недовольство и отчитаться перед заботливыми поклонниками.
"Когда написали, что у меня пневмония, я в Минске и мне плохо, мой телефон взорвался. Миллион сообщений с вопросом: "Как ты себя чувствуешь?"… Зачем этот вопрос? Что вы хотите услышать? Что у меня лучше или это просто любопытство?" — вспыхнула блондинка, отвечая с негодованием.
После этого она добавила, что столкнулась с сильным кашлем, чрезмерной слабостью и температурой, превышающей 40 градусов.
"Если хотите помочь, не спрашивайте, просто присылайте мандарины или цветы, или вообще идите к черту" — резюмировала Кудрявцева.
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