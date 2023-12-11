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Пригожин госпитализирован

1:27
Шоу-бизнес

Иосифа Пригожина госпитализировали внепланово, как подтвердил директор продюсерского центра и первый ассистент Станислав Калинкин. Начально информации о причинах госпитализации не было. По словам Калинкина, Пригожин неохотно общался с журналистами из-за неудобства, так как врачи в этот момент проводили процедуры, включая установку капельницы.

Пригожин госпитализирован
Фото: "Иосиф Игоревич Пригожин1" by Yv3010 is licensed under CC BY-SA 4.0.

Позднее телеведущая Ксения Собчак смогла связаться с Иосифом Пригожиным и разъяснила правдивую картину о состоянии продюсера, избегая подробностей.

«Дозвонилась до Иосифа Пригожина, сказал и разрешил написать: "Просто сильный грипп, есть подозрение на пневмонию, лежу в Лапино у Курцера. С чего паника, не понимаю"», — сообщила журналистка.

В последнее время многие известные личности делятся своими здоровенными проблемами. Недавно Леонид Агутин рассказал о своем состоянии после операции, вызванной болями в ноге. Артиста срочно госпитализировали из-за блуждающего тромба, и он в настоящее время восстанавливается после хирургического вмешательства.

Также ухудшилось состояние Аллы Пугачевой. Примадонна, проживающая на Кипре, пожаловалась на боли в ногах, отеки и проблемы с венами. Наблюдатели предполагают, что это может быть связано не только с возрастом, но и с неблагоприятным климатом на Кипре.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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