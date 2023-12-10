Певица Люся Чеботина ответила на обвинения зоозащитников в жестоком обращении с животными

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Люся Чеботина отрегировала на нападки зоозащитников, которые обвинили её в жестоком обращении с животными.

Фото: ВК-аккаунт Чеботиной

Чеботина, которую затравили в сети из-за фото в шубе из рыси, рассказала о набирающем в мире популярность "стиле славянской девушки", обязательным атрибутом которого являются меховые шубы и шапки.

"Посмотрите, как весь Запад снимает видео в мехах под нашу любимую Катю Лель. Мне кто-то написал, что у них на Западе это уже не носят, а носят эко-мех", — объяснила Чеботина.

Ранее Люся Чеботина высказалась об избраннике Клавы Коки.