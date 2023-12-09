Филипп Киркоров и Алла Пугачёва прожили вместе 11 лет, после чего развелись. Несмотря на это, Киркоров продолжал проявлять нежность и уважение к бывшей жене, считая ее женщиной всей своей жизни. Даже после эмиграции Пугачевой и ее нового мужа Максима Галкина* из России, Филипп защищал их от критики, что привело к негативным последствиям.
"Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента", — передаёт слова артиста "Комсомольская Правда".
В ответ на поддержку со стороны Киркорова в социальных сетях Максим* начал шутить про российского поп-короля во время своих зарубежных концертов, назвав его потомков индейцев. Киркоров был удивлен таким оборотом событий, так как не ожидал оскорблений со стороны шоумена.
Киркоров считает, что выступления Галкина*, в которых тот высмеивает российских знаменитостей, направлены на привлечение внимания к своей персоне. Он подчеркивает, что за рубежом аудитория Галкина* значительно меньше, чем в России, и подобные провокации помогают ему оставаться в центре внимания.
Ранее Максим Галкин* рассказал, что просил милостыню у магазина в Европе.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
Подтверждения от Минобороны РФ нет.