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Филипп Киркоров заявил, что "получил по шапке" за поддержку Пугачёвой и Галкина*

1:26
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и Алла Пугачёва прожили вместе 11 лет, после чего развелись. Несмотря на это, Киркоров продолжал проявлять нежность и уважение к бывшей жене, считая ее женщиной всей своей жизни. Даже после эмиграции Пугачевой и ее нового мужа Максима Галкина* из России, Филипп защищал их от критики, что привело к негативным последствиям.

Филипп Киркоров заявил, что "получил по шапке" за поддержку Пугачёвой и Галкина*
Фото: Скриншот с видео, YouTube-канал "Осторожно: Собчак" by https://www.youtube.com/watch?v=iU50GpWQ4YE

"Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента", —  передаёт слова артиста "Комсомольская Правда".

В ответ на поддержку со стороны Киркорова в социальных сетях Максим* начал шутить про российского поп-короля во время своих зарубежных концертов, назвав его потомков индейцев. Киркоров был удивлен таким оборотом событий, так как не ожидал оскорблений со стороны шоумена.

Киркоров считает, что выступления Галкина*, в которых тот высмеивает российских знаменитостей, направлены на привлечение внимания к своей персоне. Он подчеркивает, что за рубежом аудитория Галкина* значительно меньше, чем в России, и подобные провокации помогают ему оставаться в центре внимания.

Ранее Максим Галкин* рассказал, что просил милостыню у магазина в Европе.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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Подтверждения от Минобороны РФ нет.

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