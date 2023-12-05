Дочь Пригожина рассказала, что готовится к пластической операции

Даная Пригожина, дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина, объявила о своем решении пройти пластическую операцию.
В интервью «СтарХит» она поделилась, что решение принято после девяти месяцев активных усилий по снижению веса, включая занятия спортом и диету, в результате чего удалось избавиться от 30 кг.
Однако Даная признала, что процесс похудения замедлился, и она решила обратиться к пластическому хирургу для устранения «физических факторов, мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению».
Даная уверена, что медицинское вмешательство значительно улучшит ее качество жизни.
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