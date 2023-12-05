Дочь Пригожина рассказала, что готовится к пластической операции

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Даная Пригожина, дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина, объявила о своем решении пройти пластическую операцию.

Фото: личный аккаунт инстаграм Даная Пригожина

В интервью «СтарХит» она поделилась, что решение принято после девяти месяцев активных усилий по снижению веса, включая занятия спортом и диету, в результате чего удалось избавиться от 30 кг.

Однако Даная признала, что процесс похудения замедлился, и она решила обратиться к пластическому хирургу для устранения «физических факторов, мешающих занятиям спортом и дальнейшему преображению».

Даная уверена, что медицинское вмешательство значительно улучшит ее качество жизни.